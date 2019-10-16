رياضة | أنباء سارة لليفربول قبل مباراة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنباء سارة لليفربول قبل مباراة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أنباء سارة لجماهير الريدز قبل الموقعة المنتظرة التي يستعد لها الفريق يوم الأحد المقبل حيث سيواجه فريق نادي مانشستر يونايتد على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

ونشر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صور للثنائي الدولي البرازيلي أليسون بيكر والمصري محمد صلاح في تدريبات يوم الثلاثاء ما ينذر بشفائهما من الإصابات المختلفة التي تعرض لها كلاً منهما وأبعدته عن الملاعب .

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وكان بيكر قد أصيب في المباراة الأولى له ضد نوريتش سيتي في الجولة الأفتتاحية لبطولة الدوري هذا الموسم ليخرج ويحل بدلاً منه زميله أدريان الذي نجح في قيادة الفريق للفوز بلقب بطولة السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي وقاد الفريق في الجولات التسعة الماضية بالبريميرليج .

فيما تعرض صلاح لإصابة في الجولة الثامنة ضد ليستر سيتي والتي تمكن فيها الريدز من تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط حيث أبعدت تلك الإصابة " مو " هداف الدوري الانجليزي الممتاز في النسختين الماضيتين عن مباراة منتخب بلاده مصر ضد بوتسوانا والتي إنتهت بفوز الفراعنة بهدف واحد مقابل لا شيء .

وفي نفس السياق إستأنف جويل ماتيب مدافع الفريق التدريبات بعد أن تعافى من الإصابة القوية التي تعرض لها والتي أبعدته عن مباراتي ليستر سيتي في الدوري الانجليزي وريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا بعد أن خرج مصاباً في لقاء شيفيلد بالبريميرليج .