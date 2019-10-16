رياضة | مرتضى منصور غاضب من تأجيل القمة وتعويضها بلقاء المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور غاضب من تأجيل القمة وتعويضها بلقاء المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعترض مرتضى منصور رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تأجيل مباراة القمة ضد النادي الأهلي والتي كان مقرراً لها يوم السبت المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز وتم تأجيلها بتعليمات من الأمن خوفاً من تشاحن الجماهير وتشابكها .

وفي تصريحات أدلى بها منصور لبرنامج الزمالك اليوم أكد أنه إذا كان هناك نيه طيبة لدى إتحاد الكرة كان يجب عليهم إعلان إقامة مباراة للأهلي نظراً لمبدأ تكافؤ الفرص بدلاً من أن يتم وضع مباراة للمارد الأبيض مع فريق نادي المقاولن العرب عوضاً عن تأجيل لقاء القمة .

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وتابع " لم يأخذ أحد رأي المجلس بشأن إعادة ترتيب المباراة وتبديل القمة بلقاء ذئاب الجبل فهل يريد أعضاء جهاز الكرة المصري تعرض لاعبي الزمالك للإصابة في مباراة المقاولون المقبلة بعد أن طلب الأمن تأجيل القمة ومن المنتظر أن أقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتقديم ورفع دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية المعينة لأن تعيينها جاء بصورة غير قانونية .

وأنهى تصريحاته أن الجميع يجب عليه أن يحترم قرارات الأمن وبالتالي سنلتزم الصمت فيما يخص تأجيل لقاء القمة لكننا لا نعرف حتى الآن الآلية التي يعمل بها حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات ولا نعترف بكونه جدير بتولي هذا المنصب الذي شغله كوادر مثل عامر حسين .