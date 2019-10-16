رياضة | مرتضي لرئيس المسابقات: "انت فاكر إن كده هسيبك.. لا يا بابا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي لرئيس المسابقات: "انت فاكر إن كده هسيبك.. لا يا بابا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار لجنة المسابقات بتقديم مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليلاقي الفارس الأبيض نظيره ذئاب الجبل بدلا من لقاء الأهلي.

وهاجم رئيس الزمالك رئيس لجنة المسابقات حسام الزناتي بسبب قرار تقديم مباراة المقاولون العرب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي خالد الغندور قائلا: "أنا مش فاهم مين حسام ده عشان يمسك لجنة المسابقات، هو عشان كان ماسك مع محمد فضل يمسك منصب هو كل واحد يجيب قريبه".

وواصل مرتضى: "انت مصمم تكسر لاعبتي قبل مباراة أفريقيا ليه، انت مين أصلا علشان تمسك المنصب ده، انت فاكر إن كده هسيبك، لا يا بابا مفيش الكلام ده".

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وكشف رئيس الزمالك أنه سيقاضي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لحلها، مؤكدا أنها لجنة غير شرعية، مضيفا: "انت إيه واخدها فتونة، دول مغتصبين المكان علشان يعملوا معانا كده، أنا هشيل اللجنة كلها".