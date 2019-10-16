شكرا لقرائتكم سموحة يطلب تأجيل مباراة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تأجيل مباراة فريقه مع بيراميدز، بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات الاسبوع الرابع للدوري.

ويلتقي سموحة مع بيراميدز، بعد غد الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الاسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

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وقال فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية:" يجب أن تؤجل مباريات الجولة الرابعة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الاندية، وذلك بعد تأجيل مباراة القمة".

وأشار رئيس سموحة، إلى أن فريقه يعاني من ظروف صعبة خاصة بعد إصابة فوزي الحناوي وبعض اللاعبين ، مؤكداً أنه سوف يرسل خطاب رسمي لاتحاد الكرة اليوم، لطلب تأجيل مباراة بيراميدز.