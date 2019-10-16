شكرا لقرائتكم هاني رمزي يرشح الأجدر لشارة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال رمزي خلال تصريحات تلفزيونية: "إني أقول بأن المحمدي ليس لديه صفة القيادة ليس عيبا، فأنا اتحدث معه كأنه قائد لكن التصريحات وصلت له بشكل مختلف". Advertisements وأكمل : "قلت له يجب أن تزعق شوية في اللاعبين، شكلنا وحش ولازم تغسلهم غسلة". وأتم: "دور القيادة والصوت العالي ليس من صفات أحمد المحمدي، لن أتدخل في مهاترات مع لاعب فهو مسؤول عن تصريحاته، مختتمًا بأن حجزي الأجدر لحمل شارة القيادة".

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