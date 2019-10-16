شكرا لقرائتكم هاني رمزي: طالبت اتحاد الكرة بالتدخل لتعديل قائمة المنتخب في أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال رمزي خلال تصريحات تلفزيونية : "تحدثت مع شوبير وقلت له وجهة نظري في القائمة، فكنت أرى إنها لن تساعدنا بشكل مباشر وهناك لاعبين ستتعرض للظلم".
وأكمل : "قلت له إذا كان من الممكن الجلوس مع أجيري ومناقشته في القائمة بحضور اعضاء مجلس الإدارة، لكنه تمسك بها وقال هذه اختياراتي وقناعاتي وانا من أتحمل هذا القرار".
وأضاف : "مكنش ينفع أنط من المركب، أخذت الطرق الشرعية التي من وجهة نظري ستساعد المنتخب، لا أتنصل من المسؤولية لكنني أوضح ماذا حدث، وبناءا عليه صرحت بالاخطاء".
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