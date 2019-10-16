شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : هنشتغل في ستاد الزمالك بعد القناة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه سيعمل على إنشاء ستاد الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد القناة. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" بعد قناة الزمالك هنشتغل في ستاد الزمالك". تابع رئيس الزمالك :" غدا هنتسلم ستوديو قناة الزمالك، مش عايزين نصور أي حاجة عشان هتبقى مفاجأة لمصر كلها".

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