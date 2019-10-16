شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن تقديم مباراة الزمالك والمقاولون : محدش قالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأجيل مباراة الأهلى والزمالك



علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتقديم مباراة الفريق الأبيض ضد المقاولون العرب ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي باستاد السلام في موعد مباراة القمة المؤجلة.

أكد مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم أنه لم يأخد أحد رأى مسئولى الفريق الأبيض بشأن تبديل المباريات موضحا أنه يعترض على هذا القرار.

كانت لجنة المسابقات أعلنت عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة.

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تأجيل مباراة الأهلى والزمالك



يذكر أن مباراة الزمالك والمقاولون كان مقررا إقامتها ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ولكن تم تأجيلها بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

تأجيل مباراة الأهلى والزمالك



تأجيل مباراة الأهلى والزمالك حسث وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري وكان مقررا لها يوم السبت إلى أجل غير مسمى.