شكرا لقرائتكم ميتشو يطالب لاعبى الزمالك باحترام شعار النادى والقتال على البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب ميتشو المدير الفنى للزمالك اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة وبذل قصارى جهدهم للتتويج بالبطولات والألقاب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء. أشاد "ميتشو" بجلسة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك باللاعبين لتحفيزهم مؤكدا أن هذا الأمر مهم جدا للرفع من معنوياتهم. أضاف المدير الفنى للزمالك :" لا بد على اللاعبين أن يحترموا النادى وشعاره " موضحا أن جميع اللاعبين الدوليين اللذين عادوا من معسكر المنتخب الوطنى جاهزين للمباريات المقبلة.

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