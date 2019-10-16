شكرا لقرائتكم الجونة يعلن طلبه تأجيل مباراة نادي إف سي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال نادر في تصريحات تلفزيونية: "سيتم ارسال خطاب رسمي خلال دقائق لاتحاد الكرة نطلب فيه تأجيل مباراة نادي إف سي مصر". واضاف "ننتظر رد اتحاد الكرة على طلبنا بعد تأجيل مباراة القمة بشكل رسمي".

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