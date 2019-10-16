شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يمنع الجهازين الفني والإداري من التصريحات الإعلامية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منع الجهاز الفني والإداري للفريق الكروي الأول من الإدلاء بأية تصريحات إعلامية خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين قبل تدريب الثلاثاء أن الجميع تسلم مستحقاته المالية بالرغم من مرور 3 مباريات فقط في الموسم.

وأكد مرتضى منصور أن العقوبات ستكون مشددة لأي فرد سيخرج عن النص خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بالالتزام حتى يستطيع الفريق تحقيق طموحات النادي.