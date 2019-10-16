شكرا لقرائتكم جمال الغندور: نسعى للإستعانة بتقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم ، إنه يعمل على الإستعانة بتقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني من الدوري ، مشيراً إلى أنه أجري عدد من الاتصالات بالشركات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من أجل استخدامها في مصر.

وأشار الغندور في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" علي قناة أون سبورت ، أنه يجب إعداد الحكام بشكل مميز قبل استخدام تقنية الفيديو في الدوري المصري ، مؤكداً أنه علي الحكم أن يدرك قدر المسئولية الجديدة التي سيتحملها .

وقال الغندور ، "حكم الفيديو أفضل أن يكون له خبرات سابقة ليحكم على الأمور بشكل صحيح".