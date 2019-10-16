شكرا لقرائتكم جمال الغندور: نسعى للإستعانة بتقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار الغندور في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" علي قناة أون سبورت ، أنه يجب إعداد الحكام بشكل مميز قبل استخدام تقنية الفيديو في الدوري المصري ، مؤكداً أنه علي الحكم أن يدرك قدر المسئولية الجديدة التي سيتحملها .
وقال الغندور ، "حكم الفيديو أفضل أن يكون له خبرات سابقة ليحكم على الأمور بشكل صحيح".
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