شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ينتهي من أزمة المستحقات بالكامل قبل نهاية أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انهاء ملف المستحقات المالية الكاملة للاعبي الفريق الكروي الأول قبل 30 أكتوبر الجاري.

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو مسجل عقده مع اللاعبين قبل التدريب، أنه تم صرف 70% من مستحقات اللاعبين اليوم الثلاثاء.

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أوضح مرتضى منصور خلال الفيديو الذي تم بثه عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث اليوم أنه سيتم صرف 30 % من باقي مستحقات اللاعبين قبل نهاية الشهر الجاري.

تابع رئيس الزمالك أن اللاعب الذي يتحدث عبر السوشيال ميديا يعتبر من المرتزقة وأن من تحدث تم اللعب بعقله من قبل وكيله.