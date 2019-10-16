شكرا لقرائتكم هاني رمزي عن فكرة ترشحيه في جهاز البدري: وجودي كمدرب عام فترة وانتهت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، أن فكرة وجوده كمدرب عام فترة وانتهت في مسيرته التدريبية.

وقال هاني خلال تصريحات تلفزيونية تعليقا على ترشيحه لجهاز حسام البدري بالمنتخب: "فكرة إني أكون مدرب عام دي فترة وانتهت في مسيرتي التدريبية".

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وأكمل : "سأقدم تقرير فني لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة بكل ما حدث الفترة الماضية من ايجابيات وسلبيات، من أول يوم لأخر يوم".

وأضاف : "قدمت تقرير أخر للجهاز الفني الجديد عن اللاعبين وكل الكواليس التي حدثت".