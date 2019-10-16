شكرا لقرائتكم هاني رمزي عن فكرة ترشحيه في جهاز البدري: وجودي كمدرب عام فترة وانتهت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال هاني خلال تصريحات تلفزيونية تعليقا على ترشيحه لجهاز حسام البدري بالمنتخب: "فكرة إني أكون مدرب عام دي فترة وانتهت في مسيرتي التدريبية".
وأكمل : "سأقدم تقرير فني لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة بكل ما حدث الفترة الماضية من ايجابيات وسلبيات، من أول يوم لأخر يوم".
وأضاف : "قدمت تقرير أخر للجهاز الفني الجديد عن اللاعبين وكل الكواليس التي حدثت".
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