شكرا لقرائتكم البدري يبحث مع اتحاد الكرة اقامة ودية جديدة للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إمكانية إقامة مباراة ودية جديدة للمنتخب الوطنى فى شهر نوفمبر المقبل، وتحديدا قبل مواجهة كينيا يوم 11 من نفس الشهر فى إفتتاح مشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

ويعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى خلال الساعات المقبلة، اجتماعا مع اللجنة الخماسية لمناقشة خطة الفراعنة خلال الفترة المقبلة التى ستشهد توقف الدورى يوم 28 أكتوبر الجارى، بسبب إنطلاق معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويناقش البدرى مع اتحاد الكرة إمكانية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب ليقام يوم 2 نوفمبر بدلا من 11 من نفس الشهر وهو موعد بدء الأجندة الدولية للمنتخب الأول، وهو ما يحسمه البدرى مع اتحاد الكرة خلال الإجتماع المقبل.