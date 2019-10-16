شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يختتم استداداته لمواجهة إنبي في بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى تدريباته استعداداً لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الخميس على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري.

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدورى بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يعقد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى اجتماعاً مع لاعبيه بعد نهاية المران يطالبهم بالعودة لقطار الانتصارات وفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة انبى بعد التذبذب الذى شهدته نتائج الفريق منذ إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز .

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وفاز فريق الإنتاج الحربى على القناة، بهدفين دون رد، سجلهما كريم لالا وهشام شحاته، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الخميس الماضى على ستاد المصانع الحربية استعداداً لمباريات الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بعد المران الاخير قائمة فريقه التى تستعد لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الفريق البترولى .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى واحدة وخسر مباراتين وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.