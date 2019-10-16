شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لاعبو الزمالك تسلموا دفعة من مستحقاتهم اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرفه دفعة من مستحقات اللاعبين بالفريق الكروي الأول تحفيزاً لهم قبل مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة جدة - عمرو شويل أكدرئيس ناديصرفه دفعة من مستحقات اللاعبين بالفريق الكروي الأول تحفيزاً لهم قبل مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "كان من مصلحتي لعب المباراة في موعدها لكني أقدم مصلحة الدولة علي مصلحة فريقي لذلك وافقت على تأجيل المباراة. أضاف مرتضى منصور أن تأجيل المباراة جاء لأسباب أمنية وأن الأمن طالما أعلن رغبته في تأجيل المباراة.

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