شكرا لقرائتكم ميمي الشربيني لسوبر كورة بعد شائعة وفاته ..انا زي البمب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الخليج 365 واصل مع ميمي الشربيني نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق والمعلق الشهير عن طريق احد المقربين منه بعد شائعة وفاته التي انتشرت في الساعات الأخيرة. واكد ميمي الشربيني لسوبر كورة انا زي البمب ولا يشغلني الشائعات والاعمار بيد الله. Advertisements وكشف المقرب من ميمي الشربيني انه نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق يعاني من ازمة صحية صعبة للغاية خلال القترة الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميمي الشربيني لسوبر كورة بعد شائعة وفاته ..انا زي البمب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.