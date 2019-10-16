شكرا لقرائتكم رمزي: رشحت جمعة وبكار لقائمة المنتخب .. وتحفظت على وجود " غزال" ورشحت السولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: كانت وجهة نظر أجيري الاهتمام بالمدافعين، وهذا الامر "جه على حساب المهاجمين وخط الوسط"
واردف : كان لدينا 5 او 6 مدافعين، وكان هناك تصويت على الاسماء.
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