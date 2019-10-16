اخبار الرياضه

رمزي: رشحت جمعة وبكار لقائمة المنتخب .. وتحفظت على وجود " غزال" ورشحت السولية...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم رمزي: رشحت جمعة وبكار لقائمة المنتخب .. وتحفظت على وجود " غزال" ورشحت السولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، عن كواليس إختيار قائمة منتخب الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة والتي حقق لقبها منتخب الجزائر.

 

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية:  كانت وجهة نظر أجيري الاهتمام بالمدافعين، وهذا الامر "جه على حساب المهاجمين وخط الوسط"

 

Advertisements

واردف : كان لدينا 5 او 6 مدافعين، وكان هناك تصويت على الاسماء.

 

وكشف : رشحت عبد الله جمعه، وايضا وضعت المحمدي ورجب بكار ناحية اليمين، كما تحفظت على وجود علي غزال لتشابه المهام مع طارق حامد، ورشحت ايضا عمرو السولية لاحتياجنا زيادة عددية اكبر في خط الوسط.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمزي: رشحت جمعة وبكار لقائمة المنتخب .. وتحفظت على وجود " غزال" ورشحت السولية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا