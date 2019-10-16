شكرا لقرائتكم رمزي: رشحت جمعة وبكار لقائمة المنتخب .. وتحفظت على وجود " غزال" ورشحت السولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، عن كواليس إختيار قائمة منتخب الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة والتي حقق لقبها منتخب الجزائر.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: كانت وجهة نظر أجيري الاهتمام بالمدافعين، وهذا الامر "جه على حساب المهاجمين وخط الوسط"

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واردف : كان لدينا 5 او 6 مدافعين، وكان هناك تصويت على الاسماء.

وكشف : رشحت عبد الله جمعه، وايضا وضعت المحمدي ورجب بكار ناحية اليمين، كما تحفظت على وجود علي غزال لتشابه المهام مع طارق حامد، ورشحت ايضا عمرو السولية لاحتياجنا زيادة عددية اكبر في خط الوسط.