شكرا لقرائتكم اسماعيل يوسف: تفاجئنا من قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ، أنه تفاجئ من قرار تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي الذي كان من المقرر إقامته السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري . وأعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأجيل اللقاء بسبب "تعليمات أمنية". Advertisements وقال إسماعيل يوسف لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" تعليقا على القرار "كنا على استعداد كامل لخوض المباراة والقرار مفاجئ بالنسبة لنا". وعن عودة مصطفى فتحي للتدريبات علق إسماعيل يوسف قائلاً : "ظهر بمستواه وأتمنى مزيد من التألق له في الفترة المقبلة".

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