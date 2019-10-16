شكرا لقرائتكم طارق حامد يتحدث عن أزمة مستحقاته مع نادي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق حامد نجم نادي الزمالك أنه لم يذكر ناديه في أي مطالب مالية مؤكداً أنه لا توجد مشكلات مع ناديه خلال الفترة الحالية.
أضاف طارق حامد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" أنه لا توجد مشكلات وأنه يكفيني أن مرتضى منصور رئيس النادي أكد تلبية كافة مطالبي بالأمس.
تابع طارق حامد أنه يجلس حاليا مع مرتضى منصور ومجلس الإدارة بحضور وكيله وأنه لا توجد أية مشكلات مع النادي والفريق وأنه مستمر مع الفريق.
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