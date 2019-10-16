الموجز
تصدر هاشتاج #الغو_الدوري موقع التواصل الإجتماعي تويتر , عقب قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز والتي كان المقرر لها مساء السبت المقبل.
وكان من المقرر للمباراة أن تقام مساء السبت المقبل، حيث شارك في الهاشتاج عشرات الآلاف من رواد الموقع معربين عن استيائهم البالغ من هذا القرار.
و نستعرض فيما يلي بعض التغريدات على الهاشتاج :
وقال احد المغردين : ازاي تأجلوا ماتش لدواعي امنية وانتو بتنظموا كاس الامم على ارضكم
فلسطين المحتلة بتلعب بجماهير
✌️
انتو اتحاد فاشل ومنظومة فاسدة ورمز للفساد والرشوة
خايفين من مرتضى ليه يااتحاد العار #الغوا_الدوري
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيل القمة .. هاشتاج #الغو_الدوري يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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