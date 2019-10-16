اتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة القمة بتعليمات أمنية

صرح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة كابتن عمرو الجنايني، عن قرارة بشأن مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والذي جاء عبر بيان رسمي للاتحاد بأنه سيتم تأجيل اللقاء لأجل غير مسمي.

حيث جاء البيان الرسمي كالتالي: “قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق”.

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حيث جاء البيان على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري على فيس بوك ان قرار التأجيل جاء نتيجة تعليمات أمنية وهذا ما ذكرته الصفحة “تأجيل مباراة القمة بتعليمات أمنية”