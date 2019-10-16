شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبى المقرر لها الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري.

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدورى بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يعقد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى اجتماعًا مع لاعبيه بعد نهاية المران يطالبهم بالعودة لقطار الانتصارات وفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة إنبى بعد التذبذب الذى شهدته نتائج الفريق منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز .

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وفاز فريق الإنتاج الحربى على القناة، بهدفين دون رد، سجلهما كريم لالا وهشام شحاتة، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الخميس الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بعد المران الأخير قائمة فريقه التى تستعد لدخول معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الفريق البترولى .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى واحدة وخسر مباراتين وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

قال مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى إن مواجهة الفريق البترولى لن تكون سهلة فى ظل تعثره منذ بداية الموسم مطالبًا لاعبيه بضرورة استغلال ضعف الأداء الدفاعى للفريق البترولى لخطف النقاط الثلاث .