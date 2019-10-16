شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المقاصة والإسماعيلي مع الاتحاد.. منافسات دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة أبرزها مواجهة الزمالك مع المقاصة، والإسماعيلي مع الاتحاد السكندري، في الوقت الذي تم تأجيل مباراة الأهلي وطنطا بسبب مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر والتي يستضيفها استاد طنطا.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدف في حين تلقى الزمالك هزيمة قاسية أمام الإسماعيلي برباعية مقابل هدف .

وقبل الجولة السادسة يتصدر النادي الأهلي جدول مسابقة 99 برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام إنبي ليتوقف رصيده عند النقطة 11 بعدما كان متصدرًا لجدول المسابقة بفارق الأهداف.

وجاءت منافسات الجولة السادسة كالتالي:

المصري x إف سي مصر

الإنتاج الحربي X وادي دجلة

الجونة X أسوان

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الاتحاد X الاسماعيلي

الزمالك x مصر المقاصة

سموحة x المقاولون العرب

حرس الحدود x بيراميدز

إنبي x طلائع الجيش