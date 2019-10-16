شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات: الزمالك يلتقي المقاولون العرب بدلاً من الأهلي السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب لتقام يوم السبت المقبل بدلا من مباراة القمة التي تم تأجيلها تقديرا للتعليمات الأمنية.
وأعلنت لجنة المسابقات عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، مع تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي باستاد السلام في موعد مباراة القمة المؤجلة.
وأشار بيان لجنة المسابقات إلى أن القرار يأتي حفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأي تأجيلات أخرى.
كان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري وكان مقررا لها يوم السبت إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب الأمن.
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