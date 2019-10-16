شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على قرار تأجيل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بقرار الأمن بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي تأجيل مباراة القمة «على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».

وقال «منصور» في مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، صباح اليوم الأربعاء: «قد أرفض بعض الأمور، لكني أضطر للموافقة عليها لأن الدولة ترى ما لا أراه».

وأضاف: «كنت أتمنى إقامة المباراة في موعدها، لكن تعظيم سلام للأمن، قد نقبل قرارات نرفضها في بعض الأوقات لأنني رجل دولة».