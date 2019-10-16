شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على قرار تأجيل القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بقرار الأمن بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي تأجيل مباراة القمة «على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».
وقال «منصور» في مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، صباح اليوم الأربعاء: «قد أرفض بعض الأمور، لكني أضطر للموافقة عليها لأن الدولة ترى ما لا أراه».
وأضاف: «كنت أتمنى إقامة المباراة في موعدها، لكن تعظيم سلام للأمن، قد نقبل قرارات نرفضها في بعض الأوقات لأنني رجل دولة».
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