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أول تعليق من مرتضى منصور على قرار تأجيل القمة

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على قرار تأجيل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بقرار الأمن بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الممتاز.

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وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي تأجيل مباراة القمة «على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».

وقال «منصور» في مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، صباح اليوم الأربعاء: «قد أرفض بعض الأمور، لكني أضطر للموافقة عليها لأن الدولة ترى ما لا أراه».

وأضاف: «كنت أتمنى إقامة المباراة في موعدها، لكن تعظيم سلام للأمن، قد نقبل قرارات نرفضها في بعض الأوقات لأنني رجل دولة».

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