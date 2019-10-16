شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كواليس اجتماع مرتضى منصور مع طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت «المصري اليوم» على صوراً خاصة للجلسة التي جمعت المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع نجم الفريق طارق حامد.
وقال طارق حامد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم:»الزمالك بيتي وكل ما أثير شائعات«.
وعلمت «المصري اليوم» أن اجتماع المستشار مرتضى منصور مع طارق حامد، تم خلاله الاتفاق على تعديل عقده.
من جانبه، قال «منصور» في مداخلة هاتفية لقناة «الحدث اليوم» صباح الأربعاء: «طارق حامد شارك مع المنتخب أمس الإثنين، وتوجه إلى النادي اليوم وحصل على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني».
وأضاف: «اللاعب يستحق زيادة راتبه السنوي، وتوصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، لاتفاق معه بشأن تعديل عقده».
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