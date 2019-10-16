شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كواليس اجتماع مرتضى منصور مع طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت «المصري اليوم» على صوراً خاصة للجلسة التي جمعت المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع نجم الفريق طارق حامد.

وقال طارق حامد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم:»الزمالك بيتي وكل ما أثير شائعات«.

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وعلمت «المصري اليوم» أن اجتماع المستشار مرتضى منصور مع طارق حامد، تم خلاله الاتفاق على تعديل عقده.

من جانبه، قال «منصور» في مداخلة هاتفية لقناة «الحدث اليوم» صباح الأربعاء: «طارق حامد شارك مع المنتخب أمس الإثنين، وتوجه إلى النادي اليوم وحصل على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني».

وأضاف: «اللاعب يستحق زيادة راتبه السنوي، وتوصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، لاتفاق معه بشأن تعديل عقده».