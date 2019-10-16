بعد تأهل إسبانيا.. تعرف على كل المتأهلين إلى يورو 2020

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

ضمنت 6 منتخبات التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبل 2020 ، وذلك خلال التصفيات الأوروبية المقامة في الوقت الحالي.



ويعتبر المنتخب الاسباني آخر المتأهلين إلى يورو 2020 بعد تعادله القاتل مساء السبت ضد السويد 1-1 ، ليكون سادس المنتخبات الذين يضمنون التأهل.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عامًا على النسخة الأولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.

وحتى الآن تأهلت المنتخبات التالية رسميا إلى يورو 2020 ..

_ بلجيكا

Advertisements

_ إيطاليا

_ روسيا

_ بولندا

_ أوكرانيا

_ إسبانيا