شكرا لقرائتكم خبر عن ولد علي يهدي رينارد قميص فلسطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تسلم مدرب المنتخب السعودي الفرنسي رينارد درعا تذكارية من مدرب المنتخب الفلسطيني الجزائري نورد الدين ولد علي، وأيضاً قدم ولد علي قميص المنتخب الفلسطيني هدية للمدرب رينارد. تسلم مدرب المنتخب السعودي الفرنسي رينارد درعا تذكارية من مدرب المنتخب الفلسطيني الجزائري نورد الدين ولد علي، وأيضاً قدم ولد علي قميص المنتخب الفلسطيني هدية للمدرب رينارد. وحرص نجوم المنتخب السعودي على تقديم هدايا للجماهير الفلسطينية التي حضرت المباراة التي أقيمت على استاد فيصل الحسيني في رام الله أمس (الثلاثاء) وانتهت بالتعادل السلبي.



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