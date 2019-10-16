شكرا لقرائتكم خبر عن هوساوي يدخل «الحرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

من المنتظر أن يدخل قائد فريق النصر وقلب دفاعه عمر هوساوي الفترة الحرة التي تجيز له الانتقال لأي ناد مطلع العام 2020. وتسعى إدارة الدكتور صفوان السويكت لتقديم عرض للاعب في حال موافقة مدرب الفريق فيتوريا على تمديد عقده.

هذا وعلمت "الخليج 365" أن هناك شبه توافق بين اللاعب وإدارة النادي، إلا أن المدة الزمنية لم تحدد بعد، إذ من المنتظر أن تتراوح ما بين عام لعامين، خصوصا أن اللاعب قد وصل لسن ٣٤ عاما.

وكان اللاعب أعلن اعتزاله قبل الإعلان عن تشكيلة المنتخب السعودي الأخيرة ليسدل الستار على مسيرة دامت ٦ سنوات في خدمة الأخضر، كان من أبرز منجزاتها التأهل لمونديال روسيا الصيف قبل الماضي.

يشار إلى أن اللاعب عمر هوساوي انتقل للنصر في عام ٢٠٠٩ قادما من الشباب، وساهم في تحقيق الدوري مع العالمي 3 مرات بجانب كأس ولي العهد، وجدد عقده قبل عامين تقريبا في عهد إدارة سلمان المالك لمدة موسمين بتمويل من داعم النصر حينها الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز.