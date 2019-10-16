شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ألعاب تعيد الحياة في القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

قررت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل إعادة قيد خمس ألعاب هي: كرة السلة، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والتايكوندو، والكاراتيه، ضمن الأنشطة الرياضية للنادي خلال الموسم الحالي، وأسندت الإدارة مهام الإشراف على الألعاب المختلفة لنائب رئيس النادي ناصر الدغيثر، ويحسب للإدارة القدساوية الشابة قرار إعادة تلك الألعاب خصوصا في ظل الدعم الكبير من قبل الهيئة العامة للرياضة، بعد إعلان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن رصد مبلغ 480 مليون ريال يتم منحها للنوادي الـ170 في المملكة لتحفيز جهودها في تنشيط الألعاب المختلفة، ويتمتع بنو قادس بتاريخ كبير في جميع الألعاب المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي، كما أن القادسية قادر على المشاركة والنهوض من جديد واستعادة مكانته الكبيرة في جميع الألعاب.

من جهته، قدم نائب رئيس النادي المشرف العام على الألعاب المختلفة ناصر الدغيثر، شكره لرئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم لعودة الألعاب المختلفة، وأكد الدغيثر سعيهم جاهدين إلى بناء قاعدة قوية في جميع الألعاب، لتنافس على جميع البطولات على مستوى المملكة أو من خلال المشاركة في البطولات الخارجية، وأضاف: القادسية يملك العديد من المواهب في جميع الألعاب وليس فقط كرة القدم، لدينا الآن 10 ألعاب وجميعها تحظى بدعم واهتمام من قبل مجلس إدارة النادي، أمامنا الآن تحد قوي وإن شاء الله نستطيع الوصول إلى ما نريده.

من جانبه، عبر مدير فريق كرة السلة بنادي القادسية رمزي الجنيدي، عن سعادته البالغة بعودة نشاط كرة السلة في النادي، وقال: لعبة كرة السلة تعتبر عشقا بالنسبة لي حيث كنت لاعبا وإداريا خلال السنوات الماضية وشاركنا في العديد من البطولات، وحقيقة كرة السلة في نادي القادسية لها تاريخ طويل وحافل بالإنجازات، وأضاف: جميع عشاق كرة السلة فرحوا بخبر عودة اللعبة من جديد بعد توقف ونحن الآن في مرحلة الإعداد، ولله الحمد جميع الأمور تسير على ما يرام بفضل الدعم اللامحدود من قبل مجلس إدارة النادي، وبإذن الله سوف نشكل فريقا قويا ينافس بقوة في جميع البطولات.