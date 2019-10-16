شكرا لقرائتكم سيماو: لا أخشى الإقالة.. ومشكلة الفيحاء هجومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خورخي سيماو، مدرب الفيحاء، أنه لا يخشى الإقالة المبكرة، وأنه يعمل على تحسين أداء الفريق وتطويره، وكشف أن المشكلة التي تواجهه هي هجومية على المستوى الأول.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: لا أخشى الإقالة، بالنسبة لي أنا أمام فرصة عظيمة بتواجدي في دوري على درجة عالية من التنافس، ما أرغب به العمل مع اللاعبين من أجل تطوير قدراتهم، كل ما نحن بحاجة إليه هي مباراة تعشل الفتيل.

وأضاف: بكل صراحة، أعتقد بأننا بعيدون عن تحقيق امكاناتنا الكاملة كفريق، نحن في المراحل المبكرة للأداء، لدينا لاعبين جيدين محليين وأجانب، وما زلنا نعمل على تطوير منظومتنا، وبدايتنا كانت جيدة جدا، لكن المباريات الثلاثة الأخيرة النتائج لم تكن طيبة، على الرغم من أن الأداء في آخر مباراتين كان جيدا.

وحول المشكلة التي يعاني منها فريقه، ذكر المدرب البرتغالي: نصل بسهولة إلى مرمى الخصم والمشكلة أننا لا نسجل، والمعضلة ليست هجومية فقط لأن مسؤولية التسجيل لا تقع على المهاجم بل على كافة الفريق.