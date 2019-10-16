شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار مهم للبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد المنتخب اللبناني بالنقاط الثلاث من رحلته إلى سريلانكا، بتفوقه على منتخبها المضيف 3-صفر، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف منتخبي كوريا الجنوبية، المتصدر، وكوريا الشمالية، واللذين تعادلا في وقت سابق بنتيجة سلبية في بيونج يانج (ثلاث مباريات لكل منتخب)، وتأتي تركمانستان رابعة بثلاث نقاط (من مباراتين).

سجل للبنان حسن معتوق من ركلة جزاء، وهلال حلوة «هدفين»، أحدهما من ركلتي جزاء.

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