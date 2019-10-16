شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تتصدر منافسات التحدي لدورة الشيخة هند والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى
تصدر فريق بلدية دبي بطولة التحدي لمنافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية برصيد 1020 نقطة، فيما جاء بالمركز الثاني فريق هيئة الطرق والمواصلات، وحلّ بالمركز الثالث فريق ديوا.
وتقام اليوم بطولة الريشة الطائرة في الساعة الثالثة والنصف عصراً بمجمع دبي ستارز الرياضي بالمزهر.
وأعربت نسرين بن درويش المشرفة على فرق بلدية دبي، عن سعادتها بتحقيق فريق البلدية لقب بطولة التحدي والصدارة، مؤكدة أن البلدية تشارك في كل الألعاب من أجل دعم الدورة التي بات لها بصمة كبيرة على مجتمعنا وغيرت الكثير من العادات والثقافات للأفضل وباتت الرياضة أسلوب حياة وثقافة لدى الموظفات. وأضافت: حصلنا على لقب أفضل مؤسسة مشاركة في آخر نسختين والأهم أننا دائما نوجد في الصدارة، وهو ما يجعلنا نسعى للمراكز الأولى.
ووجهت نسرين، الشكر إلى المهندس داوود الهاجري المدير العام للبلدية على الدعم المستمر لفرق البلدية.
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