شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو.. 700 هدف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت أوكرانيا نهائيات كأس أوروبا 2020 بفوزها على البرتغال 2-1 في مباراة شهدت تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه ال700 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات، في حين انتهت المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وتركيا بتعادلهما 1-1 وباتا على لائحة الانتظار في ما يتعلق بالتأهل إلى النهائيات القارية.
والتحقت أوكرانيا بمنتخبات بلجيكا، إيطاليا، روسيا وبولندا التي ضمنت تأهلها في الأيام الماضية، ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى 19 نقطة من سبع مباريات في صدارة المجموعة أمام البرتغال الثانية (11 نقطة من ست مباريات)، التي باتت مهددة بخسارة مركزها بعد أن تفوقت صربيا على مضيفتها ليتوانيا 2-1 رافعة رصيدها إلى 10 نقاط من ست مباريات.
وفشل المنتخب الفرنسي في الثأر لخسارته أمام تركيا ذهاباً صفر-2 في قونيا، فسقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 معه في باريس.
ورفع بطل العالم رصيده إلى 19 نقطة، خلف نظيره التركي الذي يتفوق عليه بفارق المواجهتين المباشرتين وبنفس الرصيد، وأمام آيسلندا الثالثة التي فازت على أندورا 2-صفر برصيد 15 نقطة.
وسحقت إنجلترا مضيفتها بلغاريا بسداسية نظيفة في صوفيا ضمن منافسات المجموعة الأولى، وباتت في حاجة إلى نقطة واحدة من مواجهتها لمونتينيجرو الشهر المقبل في ملعب ويمبلي في لندن لبلوغ النهائيات.
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