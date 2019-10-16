شكرا لقرائتكم خبر عن فوز العراق على كمبوديا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي فاز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم على مضيفه منتخب كمبوديا 4-صفر،

وتمكن «أسود الرافدين» من فرض هيمنته الكاملة على المباراة وأضاع لاعبوه الكثير من الفرص السانحة، وسجل هدفيه في الشوط الأول ابراهيم بايش (22) ومهند علي ميمي(41).

وفي الشوط الثاني استطاع المنتخب العراقي زيادة غلته عندما أضاف أمجد عطوان الثالث في الدقيقة 57 من تسديدة بعيدة، ثم اختتم قائد المنتخب العراقي أحمد ابراهيم الهدف الرابع بضربة رأس في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب العراقي في مجموعته إلى سبع نقاط.

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