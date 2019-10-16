شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: دورينا نصفه محترف والآخر هاوٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمود شرف

حقق عجمان في السنوات الثلاث الأخيرة نتائج لافتة، وعد «الحصان الأسود» لدوري الخليج العربي؛ حيث لم يكتفِ بتأمين بقائه مع الكبار، بل احتل مراكز الوسط، مع تسجيل أرقام غير مسبوقة بالنسبة له منذ أن بدأ عهده في المحترفين موسم 2008-2009، ويقف وراء هذه الطفرة الفنية ل«البرتقالي» مدرب مميز هو المصري أيمن الرمادي الذي استحق أن ينافس في الموسم الماضي على جائزة أفضل مدرب مع عبد العزيز العنبري والأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

«الخليج الرياضي» حاور الرمادي، وكان الحوار هذه المرة مختلفاً، حيث غصنا أكثر في الاحتراف وأسسه، وهل يطبقه اللاعب الإماراتي بحذافيره، كما كان هناك إطلالة حول المدارس التدريبية التي أعجب بها، ولاسيما أن الكثيرين يرون أن أهم عنصر في نجاح نادي عجمان وطفرته هو التنظيم الدفاعي واللعب بمنظومة واحدة؛وأكثر عبارة لا يحبذها الرمادي أن يكون فريقه «وان مان شو» أو فريق اللاعب الواحد، وهنا نص الحوار:

هل نحن في الإمارات وفي الدوريات العربية نطبق الاحتراف بشكل صحيح؟ وما معايير الاحتراف الذي نطلقه على دورياتنا كاسم ولا نطبقه على أرض الواقع؟

بالتأكيد، الاحتراف الحقيقي هو في أوروبا، وإذا عملنا مقارنة في آلية العمل بيننا وبينهم فسنتعرف تلقائياً على هذه الفوارق والتي أرى أنها كبيرة جداً، فمفهوم الاحتراف يختلف عنا كعرب كلياً، أولاً هم عندهم مبدأ الحقوق والواجبات، فكل لاعب محترف له حقوق وواجبات، أما عندنا فاللاعب يسعى لنيل الحقوق، أما الواجبات فتكون انتقائية عنده، ولا يتحمل اللاعب وحده المسؤولية بل منظومة العمل ككل.

ثانياً، هناك الأندية تحاسب اللاعب حسب المباريات والدقائق التي لعبها، ويكون تقييمه على هذا الأساس، وبناء عليه ينال الراتب الأسبوعي أو الشهري الذي يستحقه؛ لذلك فان اللاعب هناك يهمه أن يكون أساسياً، لأن ذلك يؤثر في زيادة الراتب عند التجديد.

ثالثاً، في الدوريات الأوروبية تملك الأندية وسائل حديثة في مسألة سرعة استعادة الاستشفاء، ولاسيما أنهم يلعبون مباراة كل ثلاثة أيام، خلال الاستحقاقات القارية والمحلية، لذلك يجب أن يكون عندنا دراسة حول هذا الموضوع المهم جداً؛ لمعرفة إذا كانت وسائلنا تعمل بشكل جيد، أم لا.

رابعاً، مسألة الحضور الجماهيري، ففي إنجلترا مثلاً يكون حضور المباريات أيام السبت والأحد عائلياً بامتياز، والعائلة تقضي يوماً جميلاً في المباريات وتستمع بها، وتتأمن له عوامل جذب ووسائل راحة كثيرة، ويجب التفكير عندنا في وسيلة لجذب الأسر إلى الملاعب، وهذا ليس عمل الأندية وحدها بل الرابطة والاتحاد أيضاً.

خامساً، آلية العمل الإداري والفني المفروض ألّا ينفصلا عن بعضهما، ويكمل كل جزء وظيفة الجزء الآخر، وفي أوروبا هما يكملان بعضهما بنسبة 100%،

سادساً: الجزء الأهم في الاحتراف الأوروبي أن عندهم منظومة في إدارة الفرق، إذا أخذنا فريقاً مثل بايرن ميونيخ كمثال، فسنجد أن أسلوب أو طريقة لعب الفريق الأول، موحدة في جميع الفرق الأخرى التابعة للنادي (الرديف والشباب والناشئين وغيرها)، فإذا كان الفريق الأول يعتمد أسلوب امتلاك الكرة والاستحواذ، فإن كل فرق النادي يجب أن تتدرب على نفس الطريقة، وكذلك الأمر عندما يطبق الفريق الأول أساليب أخرى مثل الكرات المرتدة وغيرها، وأنا أرى أن هذا جزء مهم يجب أن يتواجد في أنديتنا، وكان لي تجربة شخصية عندما كنت أدرب نادي دبي، وقد وحدنا بين أسلوب اللعب بين الفريق الأول وفرق المراحل السنية الأخرى، وأتمنى أن نأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار؛ لأنه مهم، ويجب أن يكون هناك ترابط بين مدرب الفريق الأول ومدربي فرق الفئات القريبة منه (الرديف والشباب والناشئين).



توحيد الأسلوب



توحيد أسلوب اللعب، هل يمكن تطبيقه أيضاً في المنتخبات؟

بالتأكيد، ومن المهم أن تكون آلية عمل المنتخبات موحدة، المنتخب الألماني بشكله الحديث، لم يكن لينجح ويحدث الطفرة الأخيرة في كرته، لولا توحيد الاتحاد الألماني لكرة القدم، أسلوب اللعب في كل المنتخبات، الأول والأولمبي وتحت 17و19 سنة؛ لأنه إذا وحدنا طريقة اللعب، فإنني كمدرب للمنتخب الأول لن أجد صعوبة في دمج لاعب أختاره من المنتخب الأولمبي مع المجموعة، وهكذا، لذلك فإن توحيد طريقة اللعب يختصر علي الكثير من الوقت.

وهل هناك اختلافات أخرى بيننا وبين الأوروبيين؟

في أوروبا يعيش اللاعب حياة الاحتراف كاملة، أما عندنا فلا يوجد هذا الأمر، علماً أن اللاعب العربي يستطيع التطور والنجاح عندما تتأمن له مثل هذه الحياة الاحترافية، وأكبر مثال على ذلك النجم المصري محمد صلاح، الذي يمكن أن نأخذه كمثال صالح للتطبيق مع أي لاعب آخر، وقد رأينا كيف تطور تدريجياً، منذ أن لعب للمقاولين في مصر، ثم احترف في سويسرا، وانتقل بعدها إلى إنجلترا وإيطاليا، ثم عاد إلى إنجلترا، وفي كل تجربة كانت تتطور طريقة تفكيره ونموه، نماذج يمكن تكرارها إذا غيرنا طريقة احتراف لاعبينا في موضوع النوم والتغذية وغيرها، هناك أمور يجب أن يقوم بها اللاعب ليتطور، ويتبناها المسؤولون عن كرة القدم في الدوريات العربية، والأهم أن أتبنى أفكاراً بناء على البحث العلمي والدراسات في مجال مهم هو الاحتراف، وكل ما يتعلق بعنوان عريض هو كرة القدم الحديثة.



الحاجة للنظام



ركزت على موضوع اللاعب، وكأن الأمر بيده ليكون محترفاً حقيقياً؟

هي مسألة تحتاج إلى نظام، واللاعب مهم في هذا النظام، فهو أصبح سفيراً لبلده وناديه، ويجب أن يكون هناك دورات تثقيفية للاعبين في كيفية إدارة الحديث والحوار، اللاعبون في أوروبا عندما يتحدثون لوسائل الإعلام يفعلون ذلك وكأنهم أدباء، لاعبونا يكررون للأسف في المؤتمرات الصحفية الكلام نفسه، ويطلقون كلمات مكررة ، والكلام المقنع هو جزء من شخصية اللاعب وثقافته، وليس بالضرورة أن يكون اللاعب عنده تعليم عالٍ ليكون مثقفاً.



احتراف حقيقي



وكيف يصبح اللاعب محترفاً حقيقياً في دوري الإمارات؟

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هناك فرق كبير بين اللاعب المحترف ونصف المحترف، عندنا اللاعب هو نصف محترف، فاللاعب المحترف كما هو الحال في أوروبا هو متفرغ تماماً لكرة القدم، له سن معينة يمارس فيه كرة القدم، وخلال هذه الفترة تكون مهنته هي كرة القدم فقط، أما عندنا فإننا نطلق على لاعبينا صفة محترفين، رغم أن لهم وظائفهم ويعملون ويداومون عند جهات أخرى، فاللاعب الذي يتدرب ساعتين فقط ليس لاعباً محترفاً، عندما تكون لاعباً محترفاً عليك أن تكون على مدار اليوم تحت إمرة النادي، في أوروبا حيث يوجد الاحتراف الحقيقي، هناك ما يسمى نظام اليوم الكامل، أي أن يتواجد اللاعب في النادي فترات طويلة، يتدرب صباحاً ومساءً، ويستمع إلى محاضرات المدرب، ويطلع على فيديو المباريات.



مدارس تدريبية



ما المدارس التدريبية التي تتبعها أو أعجبت بها؟

أنا مطلع على كل المدارس، ولكن أميل أكثر حالياً إلى المدرسة الألمانية، فهذه المدرسة تعتمد حالياً طريقة تفكير جديدة، منذ أن تسلم الإسباني بيب جوارديولا تدريب بايرن ميونيخ من 2013 حتى 2016، حيث تمزج حالياً بين القوة والبدنية والفنيات العالية للاعبين، وأنا عادة أميل كل فترة لمدرسة، وأحب في كل واحدة منها جزئية معينة، ففي الماضي أحببت الإيطالية ثم الفرنسية والإسبانية المتشابهتين.

من هم المدربون الذين تعجب بهم؟

الإسباني بيب جوارديولا، والألماني كلوب، والأرجنتيني دييغو سيميوني في جزئيات فنية عنده مهمة جداً، وأحببت أيضاً جزئيات عند الفرنسي زين الدين زيدان في فترته الأولى مع ريال مدريد من 2016 حتى 2018، حيث أعجبت بطريقة فريقه في الهجوم المضاد، وقبل هؤلاء مر مدربون عظام مثل الإيطالي أريغو ساكي (درب من 1985 حتى 2001 وقاد منتخب إيطاليا من 1991 حتى 1996، كما قاد أندية بارما وميلان في عصره الذهبي، وأتلتيكو مدريد)، وأعتقد أن ساكي هو من أطلق شرارة الطريقة الحديثة وغيّر الكثير من مفاهيم كرة القدم (كان الفريق الذي يدربه يدافع ويهاجم بكتلة واحدة، ولا يعتمد على لاعب بعينه بل الفريق، ويعتمد ضغطاً رهيباً على الخصوم).

وماذا تعلمت من ساكي؟

تعلمت منه أشياء كثيرة، جيلنا تعلم من هذا المدرب العظيم، فهو ليس معلماً وحسب، بل مدرسة كروية، والحقيقة أن المدارس تتغير كل فترة، أو 20 سنة، لكن طريقة ساكي لم تتغير وبقيت صالحة لكل العصور، هناك تطوير مستمر لكن مدرسة ساكي ما زالت موجودة وإن أحدث عليها البعض بعض الإضافات مثل إيميه جاكيه الذي قاد منتخب فرنسا للقب كأس العالم عام 1998.



تميز عجمان.. دعم إدارة واجتهاد لاعبين

رد أيمن الرمادي على سؤال عن أسباب تميز عجمان في دوري المحترفين منذ صعوده قبل ثلاثة مواسم، وقال: عجمان فريق متميز بفضل الاجتهاد من قبل اللاعبين، والجانب الإداري المهم في الدعم، ولاسيما من الناحية المعنوية، والتي يؤمنها رئيس النادي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومجلس الإدارة برئاسة خليفة الجرمن، ثم الجانب الإداري اليومي الذي يؤمنه مشرف الفريق عبدالله الظاهري، والذي يقوم بدور مهم وملحوظ مع إداريي الفريق الآخرين.

وعن توقيت منافسة عجمان على الألقاب، قال: عجمان سيكون منافساً عندما يحصل تغيير في موضوع الميزانية، وهذا طبيعي أن يحصل لاحقاً بعدما نثبت أنفسنا كفريق في دوري المحترفين، لأن الاهتمام سيزيد تلقائياً، وأنا أرى أنه يجب أن نصبر على الفريق ونأخذ الأمور خطوة خطوة، ولا نحرق المراحل.



ثوب جديد للمنتخب

رداً على سؤال حول رؤيته لمنتخب الإمارات تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي فان بيرت مارفيك، وبعد مباراتين رسميتين أمام ماليزيا وإندونيسيا (أجري الحوار قبل لقاء تايلاند أمس)، قال الرمادي: المنتخب يرتدي ثوباً فنياً جديداً مع مدرب له اسمه الكبير وخبراته الطويلة، يجب عدم الاستعجال والحكم على «الأبيض» بثوبه الجديد عندما يخوض مباريات مع منتخبات قوية، لكن النظرة الأولى تبرهن على أن المنتخب يتحسن وعندي شعور بأنه سيكون مميزاً في القريب العاجل.