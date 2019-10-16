شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير للنسخة الأولى من مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أجمع المشاركون في جلسات اليوم الثاني من «مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» في نسخته الأولى، والذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، وينظمه «مجلس دبي الرياضي» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياته تحت شعار: «معاً نصنع مستقبل الرياضة» في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي، على أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمراً ضرورياً وملحاً؛ لتطوير الرياضة ولعب دور محوري في تحقيق الفائدة للاعبين، ومعالجة إصاباتهم في الملاعب.

وكان المؤتمر قد أقيم على مدار يومين في «مركز دبي التجاري العالمي» بمشاركة نخبة من نجوم العالم في الرياضة، وكذلك أساتذة الذكاء الاصطناعي في مختلف الجامعات والشركات العالمية؛ حيث شهد 10 جلسات على مدار اليومين، إضافة إلى ورش العمل المتخصصة.

وقال جوهانس هولز رئيس إدارة التكنولوجيا والإبداع في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن الفيفا يواصل العمل بشكل كبير؛ من أجل تغيير العقليات ومواكبة العصر من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لتطوير اللعبة.

وأكد خلال الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر والتي حملت عنوان: «الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي» أن الذكاء الاصطناعي ظهر بقوة خلال مونديال روسيا 2018، وكذلك بطولة العالم للسيدات في فرنسا 2019؛ حيث تم استخدام تقنيات عالية من أجل مساعدة الحكام في إدارة المباريات ومراقبة تحركات اللاعبين بقوة.

كما كشف عن قيام الفيفا باستبيان للجمهور تم خلاله الموافقة بنسبة 81% على استخدام التكنولوجيا؛ لتحسين اللعبة ودعم المشجعين، كما كان لدينا في الملاعب 40 كاميرا مخصصة وكذلك كاميرات داخل الاستوديوهات؛ من أجل تحليل البيانات.

وأكد كولن ويبستر رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح نقلة نوعية في رياضات المستقبل؛ حيث لعب في يوم 13 إبريل/نيسان 2013 فريقان أمام بعضهما في أجهزة الكمبيوتر ولكن تطور الأمر لإمكانية فوز الكمبيوتر على اللاعب.

وتابع: «الذكاء يساعد في تحسين سلوكات اللاعبين فيما يخص التدريب، وسهولة تقدمهم للمستوى المطلوب، وأيضاً الأمر مهم بالنسبة للقيادة؛ من خلال تدريب اللاعبين على التواجد في ملاعب بها 65 ألف مشجع والقدرة على مواجهة الجمهور، إلى جانب الملايين الذين يشاهدون المباريات على شاشات التلفاز وشبكة الإنترنت».

من جانبه، أكد أليسو روسي عميد كلية التقنيات في جامعة بيزا الإيطالية: «الذكاء الاصطناعي يساعدهم على اختبار اللاعبين؛ من خلال تقديم المساعدة، وفي حال وجود نجوم معروفين فليس هناك أية صعوبة في الاختيار مثل اختيار كريستيانو رونالدو مقابل أي لاعب، ولكن عندما يكون اللاعب غير معروف، تحتاج إلى بيانات عن جميع اللاعبين ووضعها في دائرة المقارنة».



أليكس شامبيون: أداة ضرورية في التحليل الفني

قال اليكس شامبيون الباحث في الأداء الفني:العمل من خلال الإنسان هو الأساس ولكن هناك العديد من الأمور التي يجب أن نستخدم من خلالها الذكاء الاصطناعي لتحليل بعض الأمور الفنية المتعلقة باللاعبين ولياقتهم ومستواهم الفني والبدني.

وقال شامبيون: «يمكننا اليوم قياس ما يتم في أجسادنا من خلال أجهزة قياسات الأجهزة الحيوية التي تساعدنا لمعرفة تأثرنا بالمواقف المختلفة».



هل يختفي المدربون بسبب الذكاء الاصطناعي؟

اتفق المشاركون في الجلسة الثالثة والتي أقيمت تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي في استمرارية الأداء الفني» على أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يحل محل المدربين في المستقبل، وقال ريجن ما شادو بطل العالم في الجوجيتسو إنه لديه مدرسة خاصة في بيفرلي هيلز للعبة تضم بالطبع مجموعة من المدربين، وهو عمل رائع يقوم به من أجل نشر اللعبة خاصة وأن هناك اهتماما كبيراً بها وبدعمها.

وعن كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في الذكاء الفني، قال: «الأمر يختلف من لعبة إلى أخرى، واليوم مع تطور التدريب نسعى لاستخدام التكنولوجيا من أجل التدريب بشكل آمن».

وأكد أن وظيفة المدربين من المتوقع أن تتلاشى في المستقبل، وذلك بعد التطور الهائل والمستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي وطرق استخدامها، حيث سيتغير العديد من الأمور.



يانا: التكنولوجيا والرياضة لا تنفصلان

قالت بطلة السباحة الأوكرانية يانا جليتشكوفا، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة، أصبح أمراً مهماً للغاية من أجل أن تظهر الرياضة بشكل أفضل.

وعن العلاقة بين الماضي والحاضر في تجربة الذكاء الاصطناعي وهل وصلنا إلى الكمال أم لا «قالت يانا»: «قبل 20 عاماً من الآن لم يكن لدينا هذه الفرص من أجل استخدام التقنيات الحديثة لكنها الآن أصبحت موجودة من أجل تقليل الإصابات وتأمين مستقبل الرياضة».



سيدروف: مهمة في كرة القدم

أكد الهولندي كليرنس سيدروف، أنه عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، كان من أبرزها تحليل البيانات، وكان ذلك في فريق ميلان من أجل محاولة الوقاية من الإصابات.

وأضاف خلال الجلسة الخامسة التي أقيمت تحت عنوان «الأكاديميات الرياضية والتكنولوجيا» أنه يعمل على استخدام التكنولوجيا من أجل التقليل من الإصابات، حيث يوجد العديد من المختبرات الخاصة باللاعبين في أوروبا من أجل القيام بهذا الأمر.

وعن كيفية الاعتماد على البيانات من أجل تطوير اللعبة، قال: «نركز فيها بشكل كبير ونعمل فلترة لها، لتحديد المطلوب منها وكذلك الحالة البدنية والعقلية للاعبين».

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كليج: مليون شخص سحبوا اشتراكاتهم

قال سيمون كليج المستشار في اللجنة الأولمبية الدولية الرياضات الجديدة في الأولمبياد إن الرياضة تغيرت بشكل كبير في السنوات الماضية خاصة خلال ال30 عاماً الأخيرة، بعد الانتقال من الهواية إلى الاحترافية في مختلف الألعاب. وتابع: عندما كنت متواجداً مع الفرق البريطانية قبل 30 عاماً لم تكن الأمور المتاحة توفر علينا الوقت خاصة المتعلقة بالقياسات البدنية للاعبين لكن الأمر الآن تغير وتطور كثيراً.

وقد قام العديد من المشجعين خلال الفترات الماضية بسحب اشتراكاتهم مع القنوات الرياضية حيث وصل العدد لأكثر من مليون شخص بعد وجود العديد من طرق البث الحديثة والمختلفة.



عجاج: الروبوت لن يكون بديلاً لسائقي الفورمولا

قال أليخاندرو طارق عجاج، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات السيارات الكهربائية فورمولا إي أسرع سباقات السيارات في العالم، إن سباق السيارات عن طريق الذكاء الاصطناعي وليس عن طريق أشخاص عاديين، بل ببرمجيات إلكترونية قادرة على ممارسة هذا الجانب من خلال الذكاء الاصطناعي بشكل سلس للغاية، قادر على صناعة الفارق، وهو ما يجعل هذا الجانب أمراً ضرورياً للغاية، ولكن في النهاية لن يطغى ذلك على دور الإنسان.

وقال خلال الجلسة الثانية ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، والتي ضمت نخبة من المسؤولين والمفكرين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحمل عنوان «رياضات المستقبل»: «في عملنا نخدم على السائقين وليس السيارات، خاصة أن تجميع البيانات من أجل ذلك؛ حيث تكون هناك قياسات معينة من خلال الراديو، كما أن هذه السيارات تعمل من خلال السائقين؛ لأنهم الأساس وليس الروبوت الذي يكون عمله في الأساس خدمة الإنسان».



ديفيس: ميسي أفضل من رونالدو

قال البروفيسور جيسي ديفيس من جامعة ليوفان البلجيكية المتخصص في أبحاث تطوير الذكاء الاصطناعي إن التطور الذي تشهده ملاعب كرة القدم جعل التفكير في استخدام الذكاء الاصطناعي يتدخل في الأمر إلى أن وصلنا لمرحلة المقارنة بين اللاعبين من خلاله، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي في المقارنة على سبيل المثال بين ميسي ورونالدو.

وأضاف: «من خلال تحليل البيانات كان هناك تفوق لميسي من خلال تحقيق الأهداف، ما جعله يتفوق في بعض الأمور داخل الملعب بفارق بسيط على رونالدو»، لافتاً إلى أن هناك نهجاً تنبؤياً من خلال الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدد الفريق الفائز في اللقاء.



جالو يعرض التجربة الأمريكية في كرة السلة

أكد أمادو جالو رئيس التطوير في دوري السلة الأمريكي (nba) أن استخدام الاتحاد الأمريكي للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية آتى ثماره؛ من أجل راحة اللاعبين والجماهير؛ ومن أجل الحصول على تجربة تشجيع رائعة، لافتاً إلى أن تحليل الأداء الفني هو أحد العوامل التي يتم العمل بها في الاتحاد.

وكشف خلال الجلسة الرابعة والتي أقيمت تحت عنوان: «مستقبل البطولات الكبرى وتحدياتها»، وشارك فيها نخبة من المتخصصين أنه يوجد لدى الاتحاد الأمريكي منصة إلكترونية يتم من خلالها عمل تطبيقات يمكن للمشجعين عرضها بشكل مبسط تتضمن كافة البنود والمعلومات عن البطولات واللاعبين وحركاتهم.

وقال جان بومار مدير العلاقات العامة في الاتحاد الألماني للفروسية، أنه وخلال السباقات الخاصة بالخيول، أصبح هناك تطور لافت للبيانات المتعلقة بالخيول والسباقات والتي أصبحت إلكترونية بشكل تام، ويتم الكثير منها من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح لازلو وجد، أن الذكاء الاصطناعي سيحضر وبقوة خاصة، وأنه يعمل على توفير الوقت والميزانيات، مؤكداً أن الأولمبياد ليس مطوراً للذكاء الاصطناعي؛ لكنه يستخدمه من أجل الظهور بشكل أفضل.