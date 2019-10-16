تعادل فلسطين والسعودية في لقاء تاريخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء التاريخي الذي جمع بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي، الذي أقيم بحضور آلاف المشجعين على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام المجاورة لمدينة القدس.

وهي المرة الأولى التي يلاقي فيها المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني في فلسطين، بعدما أقيمت المباريات بين الطرفين في السابق في بلد ثالث.

وأقيمت المباراة أمام آلاف المشجعين، وتوافد مئات من هؤلاء إلى الملعب قبل المباراة بساعات، واصطفوا للحصول على التذاكر وأعلام فلسطينية وقمصان المنتخب المضيف باللونين الأبيض والأحمر، وليروا لاعبي السعودية.

ورفعت في الملعب ومحيطه أعلام سعودية وصور العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. كما رفعت صور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والزعيم الراحل ياسر عرفات.

وغصت المدرجات بالمشجعين الذين لوحوا بالعلم والكوفية الفلسطينيين على وقع هتافات «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين».