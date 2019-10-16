منتخب الصالات يواجه البحرين في الافتتاح الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو



يلتقي منتخب الإمارات الوطني لكرة قدم الصالات مع نظيره البحريني في الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في المنامة.

تضم المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا إلى جانب منتخبنا، البحرين صاحب الأرض والجمهور، والكويت وفلسطين والعراق، وتضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية وعمان ولبنان وقطر، وتلعب جميع المباريات على ملعب صالة مدينة خليفة الرياضية في البحرين.

ويلعب اليوم أيضاً لبنان وعمان في الثانية ظهراً، والسعودية وقطر في الرابعة عصراً، ثم الكويت وفلسطين عند الخامسة مساء، وستكون مباراة منتخب الإمارات والبحرين هي مسك ختام مباريات الافتتاح، وسوف تكون جميع المباريات منقولة على قناة البحرين الرياضية.

منتخبنا الوطني كان قد استعد لمدة 40 يوما بإشراف المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي على ملعبه في صالة اتحاد الكرة ولعب «الأبيض» مباريات ودية دولية فاز فيها على منتخب طاجاكستان مرتين وخسر مباراته الأولى أمام قيرغيزستان وفاز في المباراة الثانية وخسر قبل أسبوع مباراتيه مع ضيفه منتخب مصر 1-4 و2-3.

وتضم قائمة لاعبي أبيض الصالات كلاً من جابر محمد يوسف وعبدالكريم جميل وطارق أمان وعمر الفهيم وحسن الحنطوبي وعبدالله الحوسني ووائل محمد خميس وحمدان الكثيري وراشد عبيد ومحمد عبيد وعلي الخمري وأحمد حماد وعبدالله الفلاسي وأحمد خليل وطاهر ناصر. وحول استعدادات أبيض الصالات للتصفيات قال مدرب منتخبنا الوطني عبدالرؤوف عمر في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق روتانا في البحرين : «كل الشكر إلى مملكة البحرين على الاستضافة وحسن الضيافة والاستقبال وهذا ليس بجديد أو غريب على أهل البحرين».

مجموعتنا تضم أفضل المنتخبات وتعتبر المجموعة الحديدية والأصعب في التصفيات، واعدادنا كان جيداً ولعبنا 6 مباريات وقفنا فيها على جاهزية اللاعبين بدنياً وتكتيكياً ونتمنى أن نتأهل إلى النهائيات وعلى المستوى الشخصي والفني سأواجه مدربين كبيرين يعتبران أرقاماً صعبة في كرة الصالات على مستوى العالم هما المدرب البرازيلي كاكاو مدرب الكويت، ولينو مدرب البحرين.

وتابع: كل الشكر والتقدير للجنة التنفيذية لكرة الصالات على الثقة واعتقد أنني أمام تحد كبير، ومهمتي لن تكون سهلة ولكن قناعتي وثقتي الكبيرة بالكوكبة التي تشكل قائمة أبيض الصالات تمنحني الحافز والدافع للتفاؤل لأجل تحقيق الهدف المنشود ونعد جمهورنا بأننا سنقدم أفضل ما عندنا في التصفيات.

من جهته، قال سعيد العاجل مشرف عام المنتخبات الوطنية لكرة الصالات ورئيس البعثة إن الثقة باللاعبين والجهازين الفني والإداري كبيرة ولا تحدها حدود ونتمنى لمنتخبنا التوفيق في هذه التصفيات و نحن متفائلون بأن الأبيض سيكون مميزاً رغم فترة الانقطاع الطويلة عن التجمعات ولكن تعاون اللاعبين مع المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر غطى كل العقبات، وكل الأمور على ما يرام بفضل الألفة والانسجام والتناغم بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

كما أشاد العاجل بجهود عبدالله حسن الدرمكي مدير المنتخب وأثنى على تضحيات اللاعبين خلال التدريبات والمباريات.