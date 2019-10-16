شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تتصدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد المنتخب السوري، على أكمل وجه، من الخدمة التي قدمها له منتخب الفلبين، بإجباره ضيفه الصيني على التعادل السلبي، وذلك من أجل إزاحة الأخير عن صدارة المجموعة الأولى، بعد أن فاز بدوره على غوام 4-صفر في دبي.
ويدين المنتخب السوري بفوزه الثالث من ثلاث مباريات إلى عمر السومة الذي سجل ثلاثية (3 و44 و83) وأضاف محمود المواس الرابع (90+5).
ورفعت سوريا رصيدها في الصدارة إلى 9 نقاط بفارق نقطتين أمام الصين.
وتلتقي سوريا مع الصين في دبي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني ضمن الجولة الخامسة.
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