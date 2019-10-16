توقعـات بمشاركـة 3000 بحـار في سبـاق دلمـا التاريخـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغلق اليوم، باب التسجيل لسباق دلما التاريخي الثالث للمحامل الشراعية 60 قدماً، وذلك بعد أن تم فتحه لعشرة أيام، وشهدت الأيام الماضية إقبالا كبيراً من البحارة على التواجد في هذا الحدث التاريخي، ومن المتوقع أن يصل عدد البحارة الذين سيتواجدون في السباق إلى ثلاثة آلاف بحار.

في الوقت نفسه تعقد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الاجتماع التنويري الخاص بالسباق اليوم بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بتمام الساعة 6:30 مساءً، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل الفنية وكذلك اللوائح والقوانين المنظمة للسباق.

على الجانب الآخر عقدت اللجنة الاجتماع التنسيقي الثاني أمس الأول بمجلس أبوظبي الرياضي، حضر الاجتماع الشركاء والجهات الحكومية التي تشارك في تنظيم الحدث، واطلع الحضور على آخر الاستعدادات سواء فيما يخص المهرجان بشكل عام أو السباق بشكل خاص.

وناقش الاجتماع مراحل عمل اللجان التنظيمية والفنية واللوجستية التابعة للجنة العليا المنظمة للمهرجان، ومواعيد تواجدها في جزيرة دلما لمتابعة سير العملية التنظيمية والترتيبات النهائية للسباق، كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات التسجيل بالنسبة للبحارة الراغبين في المشاركة في ظل التوقعات بارتفاع عدد المشاركين إلى نحو 120 محملاً بإجمالي قد يصل إلى أكثر من 3000 بحار من مختلف إمارات الدولة، ومناقشة مواعيد وصول البحارة والمحامل المشاركة إلى منطقة السباق وكيفية الخضوع للفحص والقياسات الفنية، حيث تشدد اللجنة على ضرورة وصول المحامل إلى جزيرة دلما قبل وقت كاف لتفادي أية معوقات، ومن المقرر أن يكتمل وصول المشاركين لجزيرة دلما بتاريخ 18 أكتوبر الجاري.

كما استعرض الاجتماع التحضيرات التي تقوم بها لجنة إدارة المهرجانات الثقافية والتراثية في أبوظبي والخاصة بالقرية التراثية والفعاليات الترفيهية المقرر إقامتها على مدار أيام المهرجان، وتحضيرات طيران أبوظبي وبلدية أبوظبي وموانئ أبوظبي في ما يتعلق بعمليات نقل المشاركين والمنظمين والجماهير الراغبة في متابعة الحدث، ومن المقرر أن تفتح القرية التراثية أبوابها للجماهير غداً.

ويقام المهرجان تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60قدماً الأكبر والأضخم ضمن هذه الفئة على مدار التاريخ سواء من ناحية عدد المشاركين أو الجوائز التي تعد الأغلى في تاريخ السباقات التراثية البحرية على الإطلاق في الدولة والمنطقة، إذ رصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 25 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول وحتى المئة في الترتيب النهائي للمشاركين، حيث سيحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم إضافة إلى سيارة كجائزة مالية فيما سيحصل الوصيف على مليون ومئة ألف درهم وسيارة وصاحب المركز الثالث على تسعمئة ألف درهم وسيارة.

ووجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل من أجل تعزيز وتطوير السباقات البحرية التراثية، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعايته الكريمة للسباق في نسخته الثالثة.

وقال: نتطلع إلى نسخة استثنائية من المهرجان تؤكد على تفرد المهرجان وأنه السباق الأضخم في المنطقة ويبرز أهمية السباقات البحرية التراثية، وجميع اللجان العاملة تبذل جهوداً كبيرة من أجل الانتهاء من التجهيزات كافة في الوقت المناسب بالشكل اللائق في ظل الأهمية البالغة التي يحظى بها المهرجان، وهناك تعاون وتنسيق تام ومميز بين جميع الجهات المعنية بتنظيم الحدث سواء في ما يتعلق بالسباق أو الفعاليات المقرر إقامتها على هامش السباق.

وأشار إلى أن عمليات الفحص الفني والقياسات للمحامل المشاركة سوف تبدأ فور وصول المحامل إلى جزيرة دلما عقب إغلاق باب التسجيل اليوم، وستجرى وفق اللوائح والقوانين المنظمة لتوفير مبدأ العدالة للجميع.