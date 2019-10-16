مصر تهزم بوتسوانا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

فاز منتخب مصر على حساب ضيفه البوتسواني بهدف نظيف في لقاء ودي هو الأول بقيادة المدير الفني الجديد حسام البدري، وأحرز هدف المباراة الوحيد حمدي فتحي (74).

وأبدى البدري رضاه بعد الفوز، وقال «التجمع كان لفترة قصيرة ولم نستطع تنفيذ كل ما نريده.. وهناك مجموعة جديدة انضمت وحساباتنا كانت متعددة».

وأكد البدري، أنه حقق الكثير من أهدافه في مواجهة بوتسوانا، خاصة أنه طبق العديد من الأفكار في اللقاء، وكشف المدير الفني عن أن هناك عناصر ثبتت أقدامها في مباراة بوتسوانا.

واعترف البدري، بأن المنتخب يعاني من مشكلة في خط الهجوم، مؤكداً أنه يرى أن مستوى أحمد حسن كوكا سيتطور خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن أن هناك عناصر أخرى مرشحة للانضمام لتدعيم خط الهجوم مثل مصطفى محمد وصلاح محسن ومروان محسن.