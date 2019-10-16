شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي «آسيوية ناشئي الملاكمة» ينطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تنطلق عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم نزالات الدور نصف النهائي لبطولة آسيا للناشئين والناشئات للملاكمة التي تحتضنها الفجيرة بمجمع زايد الرياضي برعاية سمو ولي عهد الفجيرة وبإشراف وتنظيم الاتحادين الإماراتي والآسيوي.وكانت نتائج الدور ربع النهائي أسفرت عن فوز الياباني يوجا على الصيني هاو لين بالضربة القاضية الفنية، وتغلب الأوزبكي شاكوبيدينوف على السريلانكي محمد أوسيه بالنقاط، كما كان الفوز أيضا من نصيب الكوري بارك على المنغولي مياغمار،وستدشن ملاكمات الإمارات مريم عادل المسماري ورحمة خلفان المرشدي عصر اليوم مشاركتهما في المنافسات وتحت إشراف المدربة المواطنة حنان الزيودي.
وأكد عمر شامس الكندي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة أن استضافة الدولة لمنافسات البطولة حقق مكاسب عديدة في جميع الجوانب الفنية والإدارية بما يخدم الملاكمة الاماراتية، مبينا أن رؤوساء الوفود والبعثات المشاركة عبروا عن رضاهم التام لحسن الاستضافة والتنظيم متمنين ان تستضيف الإمارات بطولات أخرى في السنوات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر نصف نهائي «آسيوية ناشئي الملاكمة» ينطلق اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.