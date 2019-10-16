نصف نهائي «آسيوية ناشئي الملاكمة» ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم نزالات الدور نصف النهائي لبطولة آسيا للناشئين والناشئات للملاكمة التي تحتضنها الفجيرة بمجمع زايد الرياضي برعاية سمو ولي عهد الفجيرة وبإشراف وتنظيم الاتحادين الإماراتي والآسيوي.وكانت نتائج الدور ربع النهائي أسفرت عن فوز الياباني يوجا على الصيني هاو لين بالضربة القاضية الفنية، وتغلب الأوزبكي شاكوبيدينوف على السريلانكي محمد أوسيه بالنقاط، كما كان الفوز أيضا من نصيب الكوري بارك على المنغولي مياغمار،وستدشن ملاكمات الإمارات مريم عادل المسماري ورحمة خلفان المرشدي عصر اليوم مشاركتهما في المنافسات وتحت إشراف المدربة المواطنة حنان الزيودي.

وأكد عمر شامس الكندي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة أن استضافة الدولة لمنافسات البطولة حقق مكاسب عديدة في جميع الجوانب الفنية والإدارية بما يخدم الملاكمة الاماراتية، مبينا أن رؤوساء الوفود والبعثات المشاركة عبروا عن رضاهم التام لحسن الاستضافة والتنظيم متمنين ان تستضيف الإمارات بطولات أخرى في السنوات المقبلة.