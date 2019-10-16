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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبيدليات فوق يا «الأبيض»

ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 16/10/2019 Advertisements

حسان العبيدلي كنا نتوقع من الأبيض خساره والحلو جتنا بهالوقت المناسب

ندري انها ضيعت منا الصداره ما نبي نعتب ولا نبغي نحاسب

خوفي تتلاشى امانينا بجداره فوق يا الأبيض من الغفوه وحاسب [email protected]

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