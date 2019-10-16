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فوق يا «الأبيض»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبيدليات

فوق يا «الأبيض»

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تاريخ النشر: 16/10/2019

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حسان العبيدلي

كنا نتوقع من الأبيض خساره           والحلو جتنا بهالوقت المناسب
ندري انها ضيعت منا الصداره         ما نبي نعتب ولا نبغي نحاسب
خوفي تتلاشى امانينا بجداره            فوق يا الأبيض من الغفوه وحاسب

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