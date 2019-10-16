نادي الذيد يزور هيئة الرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد الثقافي الرياضي بزيارة إلى الهيئة العامة للرياضة بدبي؛ وذلك بهدف التعرف إلى دور وأنشطة الهيئة وخصوصاً في مجال دعم الثقافة الرياضية وبناء القدرات.

والتقت اللجنة بسعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة إلى جانب عدد من المسؤولين والمشرفين على برامج رعاية المواهب وبناء القدرات، وتقدم رئيس اللجنة الثقافية بنادي الذيد خليفة مبارك بن دلموك بجزيل الشكر لسعيد عبد الغفار على حفاوة الاستقبال وعلى الجهود التي تبذلها الهيئة للارتقاء بالعمل الرياضي، وعلى ما تقدمه الهيئة من دعم للأندية الرياضية، وخصوصاً في مجال الثقافة الرياضية، ونقل ابن دلموك تحيات سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وأكد أن نادي الذيد ومنذ بداية تأسيسه أخذ على عاتقه الاهتمام بالجانب الثقافي والمجتمعي، إضافة إلى احتضان النادي للعديد من الألعاب الجماعية والفردية.

وتم خلال اللقاء الذي حضره الدكتور حمود العنزي المدير التنفيذي لنادي الذيد، التطرق إلى واقع الرياضة، وأهمية تعزيز الثقافة الرياضية، وبما يخدم الرؤى الوطنية، ومناقشة جملة من القضايا الرياضية والمقترحات الخاصة بها؛ وأهمها الإعانة الشهرية للألعاب الرياضية.