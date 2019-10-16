ضاحي خلفان يتوّج شرطة دبي بدرع التفوق الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة فوزها بدرع التفوق الرياضي العام للموسم 2018-2019، والمُقدم من اتحاد الشرطة الرياضي، وذلك بعد حصولها على مجموع 261,4 نقطة.

وسلم الفريق ضاحي خلفان تميم، اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، درع التفوق العام خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، وأعضاء مجلس اتحاد الشرطة الرياضي.

وثمّن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وجهود اتحاد الشرطة الرياضي من أجل النهوض بالرياضة الشرطية في الدولة، مشيداً بمشاركة جميع الفرق الرياضية الشرطية في المنافسة على درع التفوق الرياضي خلال موسم 2018-2019.

وهنأ القائد العام لشرطة دبي فرق شرطة دبي الرياضية على إنجازاتهم مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للمحافظة على المكتسبات والإنجازات، وتحقيق المراكز الأولى في جميع الرياضات، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تشجيع مُنتسبيها على ممارسة الرياضة وخوض المنافسات والتحديات الرياضية على مستوى الدولة.

وأشاد العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بجهود منتخبات شرطة دبي الرياضية خلال الموسم الذي أثمر عن تحقيق درع التفوق الرياضي ليكون إجمالي الدروع التي حصلت عليها خلال المواسم السابقة 12 درعاً.