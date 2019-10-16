اتحاد الرياضات البحرية يحتفي بإنجاز «فيكتوري تيم» العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجدت بعثة الفيكتوري تيم العائدة من الولايات المتحدة الأمريكية بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى استقبالاً حافلاً لدى وصولها إلى البلاد أمس الأول في مطار دبي الدولي.

واحتفى مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بالإنجاز الرياضي البحري الجديد لمؤسسة الفيكتوري بمشاركة الهيئة العامة للرياضة ولفيف من أهل الرياضات البحرية قدموا لتقديم التهاني والتبريكات للبعثة الظافرة باللقب العالمي والتي قادها في مدينة فورت مايرز التي استضافت الجولة السادسة والختامية حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري وضمت محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة والمتسابقين الثنائي العالمي المتوج سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3 بطل العالم والمتسابق السويدي اريك ستارك الذي شارك على متن زورق فيكتوري 33.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة لدى وصولها مطار دبي مهرة فلكناز أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وحسن الرمسي مدير المراسم في الهيئة العامة للرياضة يرافقهما عضوا مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم غانم خميس المري وسعيد خليفة المري وعدد من محبي فريق الفيكتوري تيم وزملاء المتسابقين.

وتزينت الاحتفالية بألوان الورود التي قدمت لرئيس وأعضاء البعثة والجهازين الفني والإداري المرافق وتولى البطلان سالم علي العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3 بطل العالم في الفئة الأولى بقص قالب الحلوى الذي حمل صورة الزورق الطائر والذي عانق المجد هناك في ولاية فلوريدا .

وقالت مهرة فلكناز أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إن إنجاز مؤسسة الفيكتوري تيم وحصول زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي يعتبر إضافة مميزة لسجل أبناء الإمارات الناصع وحضوراً رائعاً للمؤسسة في الأحداث العالمية.