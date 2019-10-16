«مرتضى منصور» ساخرًا من تأجيل القمة : ياخسارة الفلوس اللي دفعتها

الموجز

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انه يتقبل قرار الأمن بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتابع "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" , والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" : قد أرفض بعض الأمور، لكني أضطر للموافقة عليها لأن الدولة ترى ما لا أراه , كنت أتمنى إقامة المباراة في موعدها، لكن تعظيم سلام للأمن، قد نقبل قرارات نرفضها في بعض الأوقات لأنني رجل دولة مضيفا : قمت بحجز 10 تذاكر في القطار للسفر للإسكندرية من أجل المباراة , ياخسارة الفلوس اللي دفعتها .

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وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي تأجيل مباراة القمة "على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن"، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر للمواجهة في وقت لاحق.